Matilde Brandi cade a Ne vedremo delle belle Levati cao poi vince VIDEO

Cinemaserietv.it - Matilde Brandi cade a Ne vedremo delle belle: “Levati, ca**o!”, poi vince (VIDEO)

Leggi su Cinemaserietv.it

Durante la finale di Ne, varietà di Rai 1ha dato vita a unascene più inattese della serata. Mentre era impegnata in una sfida con Pamela Prati, la showgirl si è esibita in un mix energico di canto e danza sulle note di What a feeling e Maniac dal film Flashdance, ma qualcosa è andato storto. Durante una piroetta, si è trovata faccia a faccia con un ballerino sul palco, urtandolo accidentalmente. L’impatto ha causato la caduta di entrambi: nella frenesia del momento,, dopo aver ingiunto con forza al ballerino di spostarsi, si è lasciata sfuggire un sonoro “” più imprecazione di sorpresa che vero e proprio improperio rivolto nei confronti del malcapitatoquesta serata ci stanno dando tutto (è l’ultima puntata di sempre) #nvdb #nepic.