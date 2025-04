Sabatini Triplete lnter Se superano questo tris i nerazzurri possono…

Sabatini: «Triplete lnter? Se superano questo tris, i nerazzurri possono.» Le parole del noto giornalistaTramite video sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini, ha parlato cosi del momento dell'Inter di Simone Inzaghi:LE PAROLE- «Se l'Inter supera il tris Bayern, Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, può davvero andare fino in fondo e fare il Triplete. Non ci sono punti di contatto tra l'Inter del 2010 e quella del 2025, tranne Arnautovic. Quindici anni fa era un ragazzino, anche un po' pazzerello. Oggi non è un titolare in attacco, ma lui è la miglior terza punta d'Europa. Lo dico tempo. Ieri San Siro lo ha salutato con un'ovazione, cosa che non accadeva da molto tempo. Lui può essere il simbolo della storia dell'Inter che può ripetersi. E' un signor professionista, che ha saputo sopportare la pressione»

