Vlahovic promosso da Tudor Ha fatto una buona gara con due assist Il gol ci voleva ma gli dico questo

Vlahovic, parla Tudor dopo Juve Lecce: le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampaIgor Tudor dopo Juventus–Lecce ha parlato anche della partita di Vlahovic. Le dichiarazioni sull’attaccante serbo.Vlahovic – «Sono tutti al centro del progetto, tutti e 20. È così, una squadra è così. Tutti sono al centro, hanno obblighi e doveri per aiutare la squadra. Ha fatto una bella gara, gli manca il gol, ha fatto due assist. Il gol ci voleva per dargli fiducia ma si è mosso bene, ha attaccato più spazi rispetto alla partita con la Roma. Per me ha fatto una buona gara».LA CONFERENZA STAMPA DI IGOR Tudor POST JUVE LECCELeggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Vlahovic promosso da Tudor: «Ha fatto una buona gara, con due assist. Il gol ci voleva, ma gli dico questo» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24, parladopo Juve Lecce: le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampaIgordopo Juventus–Lecce ha parlato anche della partita di. Le dichiarazioni sull’attaccante serbo.– «Sono tutti al centro del progetto, tutti e 20. È così, una squadra è così. Tutti sono al centro, hanno obblighi e doveri per aiutare la squadra. Hauna bella, gli manca il gol, hadue. Il gol ciper dargli fiducia ma si è mosso bene, ha attaccato più spazi rispetto alla partita con la Roma. Per me hauna».LA CONFERENZA STAMPA DI IGORPOST JUVE LECCELeggi su Juventusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Roma Juve - Vlahovic e Kolo Muani insieme? La scelta di Tudor è ufficiale : ecco l’attacco dei bianconeri

Tudor su Vlahovic : «Mi è piaciuto il modo in cui ha protetto il pallone e ha lottato. Sono contento - vi spiego perché»

Tudor : «La Roma è in un ottimo momento e Ranieri è un maestro - la sua carriera parla per lui; ecco perchè Vlahovic ancora titolare»

Ne parlano su altre fonti Vlahovic, parla Tudor: «Il gol ci voleva, gli dico questo». Nico Gonzalez cambia ruolo nella nuova Juventus di Tudor: la probabile formazione contro il Genoa. Non è ancora il Vlahovic che serve alla Juve, però a Tudor piace. E Kolo Muani sta a guardare.... Juventus con la difesa a tre: promosso il primo vero grande cambiamento di Tudor rispetto a Thiago Motta. Juventus-Genoa, le PAGELLE dei giornali: 'Yildiz liberato', 'Koopmeiners si dia una mossa'. Repubblica Torino - Tudor mette le ali.

Lo riporta juventusnews24.com: Sorrentino: «Vlahovic è un patrimonio della società, Tudor ha il DNA juventino. Riscatto Conceicao? Dico questo» – ESCLUSIVA - Sorrentino a Juventusnews24. Le dichiarazioni in esclusiva del portiere ex Juventus su tutte le ultime tematiche legate al mondo bianconero Stefano Sorrentino, ex portiere che ha militato a lungo in S ...

Riporta sport.virgilio.it: Juventus: Vlahovic versione Tudor smentisce Motta, ma ora è ansia per il rinato Koopmeiners - Vlahovic gioca con i compagni e serve due assist in Juventus-Lecce, mostrando di avere con Tudor doti che Thiago Motta non gli riconosceva. Koopmeiners si sblocca ma poi esce per un problema fisico ...

Scrive sport.virgilio.it: Juventus, Tudor: la verità sul caso Conceicao, poi replica a Capello e parla della coppia Vlahovic-Kolo Muani - Alla vigilia di Juventus-Lecce Tudor difende il club dalle bordate di Capello, 'perdona' Conceicao e spiega quando Kolo e Vlahovic giocheranno insieme.