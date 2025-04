Sport.quotidiano.net - Serie B, 33esima giornata: il Sassuolo a un passo dalla Serie A

Roma, 12 aprile 2025 – Nessun problema pere Pisa, che proseguono a gonfie vele nella marcia verso laA: i neroverdi si riscattanosconfitta contro il Palermo di domenica scorsa sconfiggendo il Modena nel derby emiliano grazie ai gol di Berardi, Laurienté e Moro, mentre ai nerazzurri bastano Lind e Tramoni per battere la Reggiana in trasferta. Ora la palla passa allo Spezia, costretto a vincere domani contro il Mantova per mantenere vive le speranze di promozione diretta e non regalare laA matematica al. Nell'anticipo, il Bari supera 2-1 il Palermo, stesso risultato con la quale la Salernitana ha la meglio sul Sudtirol. Bene anche la Sampdoria, che torna alla vittoria contro il Cittadella, mentre tra Cosenza e Brescia e tra Carrarese e Catanzaro termina in pari.