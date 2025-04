Masters 1000 Montecarlo 2025 Musetti si arrende ad Alcaraz e ai problemi fisici lo spagnolo è campione nel Principato

Leggi su Sportface.it

Carlosbatte Lorenzoin finale ed è il nuovo re deldi. Dopo un’ora e 45 minuti il punteggio sorride allo: 3-6 6-1 6-0 dice il tabellone, su cui pesa però come un macigno l’infortunio muscolare che ha compromesso la partita dell’azzurro in avvio di terzo set. Persi tratta del sesto titolodella carriera, il primo neldi Monaco nonché primo stagionale.Il primo set ha mostrato unai limiti della perfezione, capace di mettere in grossissima difficoltà il numero due del mondo; loè però riuscito a limitare gli errori e rientrato in partita nel secondo parziale, con un passivo anche troppo severo per il portacolori italiano. Poi idi Lorenzo hanno chiuso di fatto la gara.Ovviamente amareggiato l’azzurro, che non ha potuto giocarsi fino in fondo le proprie chance nella prima finale di unin carriera; rimane comunque la splendida settimana disputata dal carrarino, che potrà almeno consolarsi con l’undicesima posizione raggiunta nel ranking a partire da domani: la top ten a questo punto è a un passo, distante solo 15 punti.