Piantedosi Migranti con i polsi legati Tutto regolare procedura che condivido

PiantedosiROMA – "Il trasferimento di alcuni Migranti in Albania con i polsi legati rientra nelle procedure che adottano in piena autonomia gli operatori ed e' avvenuto in piena regolarita' e conformita' alle prescrizioni".E' quanto ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo alla domanda di un giornalista nel corso della conferenza stampa sui lavori di Med5.

