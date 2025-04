Da Papa Francesco la stretta ai parroci sui soldi delle offerte: «Troppi abusi. Adesso una sola offerta per ogni messa speciale.

Leggi su Open.online

Il Dicastero per il Clero, con l’approvazione di, ha emanato un nuovo decreto per regolamentare l’usonelle messe, con l’obiettivo di eliminare «talune prassi che,vamente, si sono verificate in vari luoghi». Nel documento, pubblicato oggi, domenica 13 aprile, si stabilisce che in occasione di unachiesta dai fedeli «con intenzioni particolari» al sacerdote, elargendo una corrispettiva, il parroco non deve cumulare piùper unafunzione. Incaso, il prete potrà trattenere unaper ciascunacelebrata. Le eventuali altrericevute per la stessa celebrazione dovranno essere devolute alle «parrocchie in stato di necessità», in particolare quelle situate «nei Paesi di missione».«Non legare i sacramenti alla disponibilità economica»La misura vuole contrastare l’accumulo indiscriminato di intenzioni e relativein un’unica celebrazione, pratica giudicata inappropriata dalle autorità vaticane.