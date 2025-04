Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 14 al 20 aprile 2025: Li vuole che Luna lasci la Forrester Creations

Leggi su Davidemaggio.it

© Mediaset InfinityAnche se potrà gioire per il suo avvicinamento ad R.J., la giovane stagistadovrà guardarsi le spalle dalla zia Li nel corso delle prossime puntate di. Dopo aver scoperto che lavora alla, Li chiederà infatti in malo modo alla nipote di rassegnare le dimissioni. Per quale ragione non vorrà più avere niente a che fare con lei? Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono.è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 14 a domenica 20Lunedì 14: Li contrariata dall’amicizia nascente tra Hope e FinnR.