Lorenzo Musetti cede di schianto a Montecarlo trionfa Carlos Alcaraz in 3 set 6 3 1 6 0 6

Carlos Alcaraz ha fatto suo l'ATP Montecarlo battendo in finale Lorenzo Musetti in tre set. Primo a favore dell'azzurro per 6-3, poi i problemi fisici hanno dato via libera all'assolo dello spagnolo che si è imposto di rimonta con il secondo set vinto 1-6 e il terzo decisivo per 0-6. Leggi su Fanpage.it ha fatto suo l'ATPbattendo in finalein tre set. Primo a favore dell'azzurro per 6-3, poi i problemi fisici hanno dato via libera all'assolo dello spagnolo che si è imposto di rimonta con il secondo set vinto 1-6 e il terzo decisivo per 0-6.

