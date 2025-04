Futura 2025 è partita a Milano la campagna della Cgil per i referendum su lavoro e cittadinanza

lavoro di Milano, la Cgil ha dato il via alla sua campagna in vista dei referendum di giugno con Futura 2025, una due giorni per dare voce a proposte, condivisioni, confronti e idee sul tema della partecipazione di ogni cittadino alla vita politica. Dopo l’introduzione di venerdì, sabato il sindacato si è collegato con oltre 120 piazze in tutta Italia ma anche in Europa (Parigi, Bruxelles e Barcellona) per condividere idee. Sono tante le testimonianze arrivate delle lavoratrici e dei lavoratori che chiedono maggiori diritti e tutele, così come numerose sono le toccanti testimonianze dei parenti delle vittime sul lavoro.Landini: «Sul lavoro una vera e propria strage, una media di tre morti al giorno»«Stiamo di fronte a una vera e propria strage, una media di tre morti al giorno significa che parliamo di 10/15 mila persone in 10 anni», ha commentato il segretario generale Cgil Maurizio Landini aprendo l’incontro con Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil. Lettera43.it - Futura 2025, è partita a Milano la campagna della Cgil per i referendum su lavoro e cittadinanza Leggi su Lettera43.it Venerdì 11 e sabato 12 aprile, alla Camera deldi, laha dato il via alla suain vista deidi giugno con, una due giorni per dare voce a proposte, condivisioni, confronti e idee sul temapartecipazione di ogni cittadino alla vita politica. Dopo l’introduzione di venerdì, sabato il sindacato si è collegato con oltre 120 piazze in tutta Italia ma anche in Europa (Parigi, Bruxelles e Barcellona) per condividere idee. Sono tante le testimonianze arrivate delle lavoratrici e dei lavoratori che chiedono maggiori diritti e tutele, così come numerose sono le toccanti testimonianze dei parenti delle vittime sul.Landini: «Suluna vera e propria strage, una media di tre morti al giorno»«Stiamo di fronte a una vera e propria strage, una media di tre morti al giorno significa che parliamo di 10/15 mila persone in 10 anni», ha commentato il segretario generaleMaurizio Landini aprendo l’incontro con Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil.

