Quotidiano.net - Proteggi la tua casa con Blink Mini 2: videocamera smart con Alexa e approfitta dello sconto su Amazon (-5%)

Leggi su Quotidiano.net

La2 è unaintelligente di sicurezza progettata per monitorare ambienti interni o esterni con risoluzione HD, visione notturna a colori, faretto integrato, audio bidirezionale e rilevazione di movimento. Compatibile con, è in vendita sua 20,00 euro, con IVA inclusa,del 5% e offerta a tempo limitato. Comprala al miglior prezzo su2:di sicurezzacon visione notturna a colori e faretto integrato Il dispositivo si collega alla corrente tramite cavo (plug-in) e trasmette le immagini in alta definizione, garantendo monitoraggio continuo e in tempo reale. La visione notturna a colori, resa possibile grazie al faretto LED integrato, consente di distinguere dettagli anche in condizioni di completa oscurità.