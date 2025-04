Laspunta.it - Benito al Bosco: l’eccellenza della cucina laziale tra i castagni di Velletri

A volte basta una curva sulla via dei Castelli per trovarsi fuori dal tempo. Appena superato il centro abitato di, tra idel Monte Artemisio, si apre un varco tra il verde: lì sorgeal, ristorante iconico del Lazio che da oltre cinquant’anni rappresenta un punto di riferimento per chi ama la buonae l’ospitalità autentica.al: storia di una passione familiareFondato nel 1972 daMorelli, il ristorante è cresciuto insieme al territorio, diventando un simboloristorazione dei Castelli Romani. Nato da una visione semplice – unire ladel territorio con un servizio raffinato ma accogliente –alè oggi un marchio riconosciuto in tutta la regione.Nel corso degli anni, la struttura si è ampliata, includendo anche un hotel immerso nel verde, spazi per eventi e cerimonie, e una sala dedicata a uno dei suoi più affezionati clienti: Ugo Tognazzi.