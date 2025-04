Iltempo.it - Musetti si arrende ai problemi fisici: Alcaraz è il re di Montecarlo

La rivincita di Amburgo 2022 è storia. Carlossi prende il trono del Masters 1000 di, il primo dei tre sulla terra battuta, e rimonta uno stoico Lorenzoche per due set ha giocato alla pari con il prossimo numero 2 del ranking mondiale. Il punteggio rispecchia solo in parte i valori espressi in campo: 3-6, 6-1, 6-0 in un'ora e 47 minuti di gioco. È il diciottesimo titolo Atp per il prodigio murciano, che vince i mostri derivanti dalla pressione di dover recuperare il rientrante Sinner a tutti i costi e riscatta un 2025 fin qui sottotono. Perquesta finale, a prescindere dal risultato, è l'attestato che il suo percorso di maturazione si sta compiendo. Con la speranza che l'infortunio patito all'inizio dell'ultimo set non sia niente di grave, perché la top ten, da lunedì, è a un solo passo di distanza.