Lorenzo Musetti chiama medical time-out a Montecarlo: cos'è successo in finale contro Alcaraz

ha richiesto un-out durante il terzo set delladel Masters 1000 di. Il tennista italiano ha accusato un problema muscolare e gli è stata massaggiata la coscia destra per un paio di minuti, poi è rientrato in campo ma faticava a correre e a muoversi con disinvoltura. Il toscano ha voluto onorare fino in fondo l’atto conclusivo sulla terra rossa del Principato, ma non aveva più le forze per tenere testa allo scatenato Carlosaveva vinto brillantemente il primo set, ma nel secondo parziale ha dovuto fare i conti con l’impetuoso cambio di ritmo nello spagnolo e in apertura della terza frazione ha subito un break micidiale. A quel punto l’azzurro ha un po’ ceduto mentalmente, l’iberico si è issato sul 3-0 e il nostro portacolori è dovuto ricorrere al-out, ma purtroppo l’inerzia della partita era già indirizzata in favore del nuovo numero 2 del mondo.