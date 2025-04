Coachella 2025 Lady Gaga Lisa delle BLACKPINK e Super Ospiti Infiammano il Festival

Coachella Valley Music and Arts Festival 2025 ha trasformato l'Empire Polo Club in un epicentro di musica, arte e cultura pop. Quest'anno, il Festival ha offerto momenti indimenticabili, consolidandosi come un evento imperdibile nel panorama musicale globale. Il Ritorno Trionfale di Lady Gaga: Uno Show IndimenticabilePreparati a rivivere l'energia travolgente di Lady Gaga! La popstar ha fatto il suo ritorno trionfale al Coachella, aprendo lo show con "Bloody Mary" e scatenando il pubblico con i suoi successi più iconici come "Judas", "Poker Face" e "Paparazzi". Ogni canzone è stata arricchita da scenografie e costumi spettacolari, creando un'esperienza visiva unica. Inoltre, Lady Gaga ha presentato in anteprima alcuni brani dal suo nuovo album, "Mayhem", mostrando la sua continua evoluzione artistica.

