Cassolnovo fanno esplodere il bancomat ma il colpo fallisce ladri in fuga a mani vuote

Cassolnovo (Pavia), 13 aprile 2025 - L'esplosivo ha distrutto lo sportello automatico, ma senza che i malviventi riuscissero prendere i soldi. E' fallito il colpo al bancomat della Banca popolare di Novara, in via Lavatelli a Cassolnovo. Erano circa le 2.30 di oggi, domenica 13 aprile, quando il forte boato ha svegliato i residenti nella zona. Erano in quattro, incappucciati, arrivati e poi scappati a bordo di un'auto scura. Tutto ripreso dalle telecamere della videosorveglianza, i cui filmati sono stati acquisiti dai carabinieri che hanno avviato le indagini sul tentato furto. Hanno usato l'ormai ben conosciuta tecnica della 'marmotta', detta così per la 'coda piatta' dell'attrezzo artigianale, inserendo l'esplosivo all'interno dello sportello automatico per impossessarsi del contenuto della cassa. Ilgiorno.it - Cassolnovo, fanno esplodere il bancomat ma il colpo fallisce: ladri in fuga a mani vuote Leggi su Ilgiorno.it (Pavia), 13 aprile 2025 - L'esplosivo ha distrutto lo sportello automatico, ma senza che i malviventi riuscissero prendere i soldi. E' fallito ilaldella Banca popolare di Novara, in via Lavatelli a. Erano circa le 2.30 di oggi, domenica 13 aprile, quando il forte boato ha svegliato i residenti nella zona. Erano in quattro, incappucciati, arrivati e poi scappati a bordo di un'auto scura. Tutto ripreso dalle telecamere della videosorveglianza, i cui filmati sono stati acquisiti dai carabinieri che hanno avviato le indagini sul tentato furto. Hanno usato l'ormai ben conosciuta tecnica della 'marmotta', detta così per la 'coda piatta' dell'attrezzo artigianale, inserendo l'esplosivo all'interno dello sportello automatico per impossessarsi del contenuto della cassa.

