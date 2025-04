Bimbo di 4 anni morto nello schianto in minimoto a Palermo mezzo da cross non poteva circolare in strada

Palermo, informata dei fatti, ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, ora trasformato in omicidio colposo. Intanto la famiglia del bambino di 4 anni si prepara al funerale del piccolo dopo che l’autorità giudiziaria ha dato il via libera alla restituzione della salma senza disporre alcuna autopsia. Leggi su Fanpage.it La procura di, informata dei fatti, ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, ora trasformato in omicidio colposo. Intanto la famiglia del bambino di 4si prepara al funerale del piccolo dopo che l’autorità giudiziaria ha dato il via libera alla restituzione della salma senza disporre alcuna autopsia.

