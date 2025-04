Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Bayern Monaco ecco quando parlerà il tecnico

Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Bayern Monaco: ecco quando parlerà il tecnico, in vista della sfida di ritorno di Champions League

Archiviato l'impegno di campionato contro il Cagliari, l'Inter è pronta per la prossima grande sfida in programma mercoledì, quando a San Siro arriverà il Bayern Monaco di Kompany, pronto a giocarsi il ritorno valido per i quarti di finale di Champions League. Nerazzurri vittoriosi all'andata, hanno due risultati su tre per poter strappare il pass che porta dritto alle semifinali. Come riportato da Pasquale Guarro, la Conferenza stampa di Inzaghi è attesa martedì alle ore 14.

Inter, martedì la Conferenza di Inzaghi alle 14, mentre l'allenamento è previsto alle 16.45. Conferenza del Bayern alle 19.30 San Siro.
— Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 12, 2025

