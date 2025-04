La domenica delle Palme nel ricordo di Sara Campanella folla di fedeli a piazza Duomo

folla di fedeli ha gremito piazza Duomo questa mattina per la benedizione delle Palme durante ia Santa Messa officiata dall'arcivescovo Giovanni Accolla. Una domenica dove è stata ricordata Sara Campanella, la studentessa universitaria vittima di femminicidio, perché Messina è ancora immersa. Messinatoday.it - La domenica delle Palme nel ricordo di Sara Campanella, folla di fedeli a piazza Duomo Leggi su Messinatoday.it Unadiha gremitoquesta mattina per la benedizionedurante ia Santa Messa officiata dall'arcivescovo Giovanni Accolla. Unadove è stata ricordata, la studentessa universitaria vittima di femminicidio, perché Messina è ancora immersa.

Potrebbe interessarti anche:

Domenica delle Palme 2025 : quando è la benedizione dell’ulivo a Bologna

Il Papa in piazza San Pietro - 'buona Domenica delle Palme!'

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme”

Ne parlano su altre fonti La domenica delle Palme nel ricordo di Sara Campanella, folla di fedeli a piazza Duomo. Messina, alla benedizione delle Palme anche un pensiero per Sara Campanella. Domenica delle Palme. "Il Re su un umile asinello", verso la Pasqua. Asti si prepara alla Settimana Santa: tutti gli appuntamenti liturgici. Domenica delle Palme al Cimitero Urbano: “Con i rami in mano, carichi di eterno”. Weekend delle Palme con l'anticiclone africano: prima caldo e sabbia, poi la pioggia.

msn.com comunica: Messina, alla benedizione delle Palme anche un ricordo per Sara Campanella - Il rito si è rinnovata in un agremitissima Piazza Duomo presieduto dall'Arcivescovo Accolla.

Nota di rainews.it: Domenica delle Palme, celebrazioni in Sardegna - Il verde delle palme nelle mani dei fedeli apre la Settimana Santa in tutta l'isola: chiese gremite, come quella di San Gregorio Magno a Pirri, dove don Ottavio Utzeri ricorda come questa domenica, co ...

Segnala repubblica.it: Buona Domenica delle Palme 2025: frasi e immagini da inviare - Nella domenica che precede la Pasqua si ricorda il simbolico ingresso di Gesù a Gerusalemme. Ecco alcune frasi e immagini da inviare in questa religiosa ...