Salta la compravendita della casa acconto e caparra devono essere restituiti

compravendita l’acconto e la caparra confirmatoria rappresentano uno degli aspetti più dibattuti in quanto spesso si prestano a molteplici fraintendimenti. Comprendere bene quali sono le differenze tra l’uno e l’altra e in quali casi devono essere restituiti è di fondamentale importanza per evitare errori e tutelare i propri diritti. In questo articolo approfondiremo nel dettaglio i vari aspetti sia da punto di vista del compratore sia da quello del venditore.La caparra è una forma di garanziaL’acconto è una somma di denaro versata al venditore come anticipo sul prezzo del bene da acquistare che viene corrisposto prima della conclusione del contratto di compravendita definitivo. Non deve essere confuso con la caparra, che ha una funzione del tutto diversa.Quando si sottoscrive un contratto preliminare di compravendita immobiliare, infatti, spesso viene richiesto il versamento di una somma di denaro sotto forma di caparra confirmatoria come previsto dall’articolo 1385 del Codice Civile. Quifinanza.it - Salta la compravendita della casa, acconto e caparra devono essere restituiti? Leggi su Quifinanza.it Nel contesto dei contratti dil’e laconfirmatoria rappresentano uno degli aspetti più dibattuti in quanto spesso si prestano a molteplici fraintendimenti. Comprendere bene quali sono le differenze tra l’uno e l’altra e in quali casiè di fondamentale importanza per evitare errori e tutelare i propri diritti. In questo articolo approfondiremo nel dettaglio i vari aspetti sia da punto di vista del compratore sia da quello del venditore.Laè una forma di garanziaL’è una somma di denaro versata al venditore come anticipo sul prezzo del bene da acquistare che viene corrisposto primaconclusione del contratto didefinitivo. Non deveconfuso con la, che ha una funzione del tutto diversa.Quando si sottoscrive un contratto preliminare diimmobiliare, infatti, spesso viene richiesto il versamento di una somma di denaro sotto forma diconfirmatoria come previsto dall’articolo 1385 del Codice Civile.

