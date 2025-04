GT World Challenge la Bmw Wrt vince nella 6 Ore Paul Ricard Ferrari lontana La Kessel Racing vince la Bronze

World Challenge Europe – Endurance Cup inizia dalla 6 Ore del Paul Ricard, che ha visto la vittoria della Bmw M4 GT3 numero 32 del team Wrt. Kelvin van der Linde, Charles Weerts e Ugo De Wilde sfruttano al meglio il nuovo pacchetto EVO e sono i più abili a leggere le condizioni complicate e, soprattutto, mutevoli della gara in Costa Azzurra. A completare il podio sono le due Porsche 911 GT3, con il team Rutronik Racing che si prende la seconda piazza, mentre il team Schumacher CLRT chiude terzo.Per quanto riguarda le Ferrari, le due vetture di AF Corse – Francorchamps Motors chiudono al quindicesimo posto con la Ferrari 296 GT3 numero 51 di Alessio Rovera, Alessandro Pier Guidi e vincent Abril, mentre la 50 di Antonio Fuoco, Arthur Leclerc e Eliseo Donno è sedicesima. Le sensazioni della vigilia, che davano un Cavallino lontano dalle prime posizioni, si è puntualmente verificato nel primo weekend. Leggi su Sportface.it Il GTEurope – Endurance Cup inizia dalla 6 Ore del, che ha visto la vittoria della Bmw M4 GT3 numero 32 del team Wrt. Kelvin van der Linde, Charles Weerts e Ugo De Wilde sfruttano al meglio il nuovo pacchetto EVO e sono i più abili a leggere le condizioni complicate e, soprattutto, mutevoli della gara in Costa Azzurra. A completare il podio sono le due Porsche 911 GT3, con il team Rutronikche si prende la seconda piazza, mentre il team Schumacher CLRT chiude terzo.Per quanto riguarda le, le due vetture di AF Corse – Francorchamps Motors chiudono al quindicesimo posto con la296 GT3 numero 51 di Alessio Rovera, Alessandro Pier Guidi ent Abril, mentre la 50 di Antonio Fuoco, Arthur Leclerc e Eliseo Donno è sedicesima. Le sensazioni della vigilia, che davano un Cavallino lontano dalle prime posizioni, si è puntualmente verificato nel primo weekend.

