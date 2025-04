Lecce infortunio Jean c’è l’esito degli esami brutte notizie per Giampaolo

Jean, calciatore francese del Lecce, dopo il recente problema fisico riscontrato in Serie A. I dettagli Il Lecce ha pubblicato l’esito degli esami di Gaby Jean dopo l’infortunio al ginocchio subito contro la Juve. Per il francese la stagione è ufficialmente finita. REPORT – «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Gaby Jean si è sottoposto questa mattina a . Calcionews24.com - Lecce, infortunio Jean: c’è l’esito degli esami, brutte notizie per Giampaolo! Leggi su Calcionews24.com Le condizioni fisiche di Gaby, calciatore francese del, dopo il recente problema fisico riscontrato in Serie A. I dettagli Ilha pubblicatodi Gabydopo l’al ginocchio subito contro la Juve. Per il francese la stagione è ufficialmente finita. REPORT – «L’U.S.comunica che il calciatore Gabysi è sottoposto questa mattina a .

Potrebbe interessarti anche:

Calvarese contro il rigore in Lecce-Udinese : «Decisione sbagliata - errore al VAR. Jean arriva per primo sul pallone»

Infortunio Perin - gli ultimi aggiornamenti verso Juve Lecce : cosa è successo oggi al JTC. Le sue condizioni

LIVE Inter-Lecce Primavera 2-0 : Quieto esce per infortunio

Ne parlano su altre fonti UFFICIALE – Lecce, stagione finita per Jean: l’esito degli esami e il comunicato. Infortunio giallorosso, l’esito è UFFICIALE: stagione finita. Lesione al legamento del ginocchio nella marcatura di Vlahoivic: stagione finita per Jean. Lecce, ancora un infortunio: contro il Como Giampaolo perde anche Berisha. LECCE – Gaspar, l’esito degli esami strumentali. Lecce, grave infortunio per Marchwinski: rottura del crociato e stagione finita.

Segnala pianetalecce.it: Pessime notizie per Gaby Jean: ecco l'esito degli esami strumentali - La partita del difensore francese è durata solo otto minuti, per lui si tratta una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ...

Segnala leccezionale.it: Il Lecce perde per infortunio Gaby Jean - LECCE – Il calciatore Gaby Jean, uscito ieri sera per infortunio al 10° del primo tempo nella gara in casa della Juventus, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio ...

Riporta tuttosport.com: Infortunio shock e stagione finita: Juve nera, 'fa fuori' un altro difensore - L'incubo infortuni in Serie A continua e nella partita tra Juventus e Lecce c'è stato un altro problema al ginocchio, l'ennesimo di una stagione davvero sconcertante sotto questo punto di vista. La sf ...