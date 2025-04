Tutti i matrimoni di Patty Pravo artista iconica e donna libera

Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, è sempre stata al centro dei riflettori. La cantante veneziana ha sempre vissuto appieno i sentimenti e le passioni, senza curarsi troppo del giudizio delle persone a lei vicine e del pubblico che la segue da decenni. La sua libertà l'ha portata a convolare a nozze ben cinque volte, con Gordon Faggetter, Franco Baldieri, Riccardo Fogli, Paul Martinez e Jack Johnson. Ha avuto al suo fianco diversi compagni e ha scelto di non diventare mai madre. Una decisione a volte contestata, ma che lei ha sempre difeso a testa alta.La relazione con il batterista inglese Faggetter è durata cinque anni; l'artista ha poi sposato lo stilista Franco Baldieri, ma si è trattato di un matrimonio lampo, che, all'epoca, ha destato parecchio scalpore.

