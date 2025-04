Non solo Indiana Jones anche la Cia è andata alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza

Harrison Ford non è stato l'unico a cercare il manufatto biblico nel celebre film "Indiana Jones e i predatori dell'Arca perduta", ma anche la Cia pare che si sia messa alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza. Secondo alcuni documenti desecretati dal Governo Usa, alla fine degli anni Ottanta l'agenzia d'intelligence aveva attivato un programma di remote viewing (visione a distanza) mediante l'ingaggio di sensitivi a cui era affidata la missione di individuare da remoto determinati obiettivi tramite le loro capacità extrasensoriali. In questo modo, la Cia avrebbe individuato un oggetto corrispondente alla descrizione della reliquia più sacra dell'Ebraismo in cui sono conservate le tavole dei Dieci Comandamenti consegnate a Mosè da Dio sul Monte Sinai. L'Arca dell'Alleanza ha sempre esercitato un grande fascino per gli appassionati di storia ma anche per attori di rilevanza politica e strategico-militare, oggi come in passato se si pensa ai Cavalieri Templari ai tempi delle Crociate, dato che le sue sorti sono avvolte da un alone di mistero e non si sa dove sia custodita.

