A Firenze un luogo per Laura Mazzoni

Firenze, 13 aprile 2025 – Da ora a a Firenze c’è un luogo in ricordo di Laura Mazzoni, staffetta partigiana uccisa il giorno dopo la Liberazione della città dai nazifascisti. Si tratta del largo tra via Reginaldo Giuliani e viottolone del Vivaio, non distante da dove perse la vita durante una missione. La cerimonia si è svolta stamani con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessora alla Toponomastica Caterina Biti, dell’assessora alla Cultura della Memoria Benedetta Albanese, del presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro, della consigliera comunale Stefania Collesei e di Giovanna Cini, presidente della sezione Enriques Agnoletti dell’Anpi. Presente anche la nipote Laura Gori Mazzoni. “Questa intitolazione accende un riflettore su una figura forse meno nota della Resistenza di Firenze che vanta personaggi come Aligi Barducci ‘Potente’ o Silvano Sarti ‘Pillo’ - ha dichiarato l’assessora Biti –. Lanazione.it - A Firenze un luogo per Laura Mazzoni Leggi su Lanazione.it , 13 aprile 2025 – Da ora a ac’è unin ricordo di, staffetta partigiana uccisa il giorno dopo la Liberazione della città dai nazifascisti. Si tratta del largo tra via Reginaldo Giuliani e viottolone del Vivaio, non distante da dove perse la vita durante una missione. La cerimonia si è svolta stamani con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessora alla Toponomastica Caterina Biti, dell’assessora alla Cultura della Memoria Benedetta Albanese, del presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro, della consigliera comunale Stefania Collesei e di Giovanna Cini, presidente della sezione Enriques Agnoletti dell’Anpi. Presente anche la nipoteGori. “Questa intitolazione accende un riflettore su una figura forse meno nota della Resistenza diche vanta personaggi come Aligi Barducci ‘Potente’ o Silvano Sarti ‘Pillo’ - ha dichiarato l’assessora Biti –.

