Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: tutto pronto per l’inizio di gara-2, Bulega cerca la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21 Ottimo Iannone in quinta posizione, rimane decimo.-21 Si spengono i semafori, via! Bautista prende subito la posizione su Razgatlioglu e si mette in testa!13.59dall’università del motociclismo!13.58 Scatta il giro di ricognizione in questo momento.13.56 Toprak esi sono divisi i successi in questa stagione, 4 vittorie per l’anatolico e 4 vittorie per l’azzurro.13.54 5 minuti aldella terza-2 stagionale.13.51 C’è molto vento ad Assen, la pista è completamente asciutta, a differenza delladella mattinata.13.48 Nicolòa caccia della. Il pilota emiliano guida ora la classifica generale con 29 lunghezze sul turco Razgatlioglu, e vorrà ripetere la prestazione di ieri in-1, dove vinse davanti a Locatelli e Petrucci.