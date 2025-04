Tuttivip.it - Addio a un grande protagonista del cinema italiano, combatteva da tempo con una patologia rara

Leggi su Tuttivip.it

Si è spento a Roma, all’età di 60 anni, Stefano Amadio, figura di riferimento per ilindipendente, giornalista, regista e fondatore del sito.info. Il suo ultimo compleanno, lo scorso 29 marzo, era stato celebrato con la consueta ironia che lo contraddistingueva, nonostante fosse visibilmente provato dalla malattia. Affetto da amiloidosi, la stessae incurabile che ha colpito anche Oliviero Toscani, aveva affrontato la malattia con forza e sorriso, senza mai smettere di guardare avanti. I funerali si terranno domenica 13 aprile alle ore 16 a Roma, in via del Forte Bravetta 271.Il suo percorso professionale era iniziato molto presto: a vent’anni era già attivo come assistente alla regia nel mondo del teatro, collaborando con nomi del calibro di Carella, Nanni, Mattolini e Archibugi.