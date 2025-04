Che significa il tappo giallo sulle bottiglie di Coca Cola in America Il motivo è dolce letteralmente

bottiglie di Coca-Cola con il tappo giallo nei supermercati statunitensi potrebbe pensare a un semplice restyling del packaging. In realtà, questo piccolo dettaglio ha un significato ben preciso, legato a esigenze religiose. La versione con tappo giallo della Coca-Cola viene prodotta ogni anno negli Stati Uniti in occasione della Pasqua ebraica (Pesach). Durante questa festività, gli ebrei osservanti seguono restrizioni alimentari particolari che escludono, tra le altre cose, il consumo di cereali fermentati e di mais. Di conseguenza, anche lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio (ingrediente standard della Coca-Cola Americana) diventa non kosher per Pesach. Per rispettare la kasherut pasquale (insieme di regole alimentari ebraiche per la Pasqua), Coca-Cola produce una versione speciale della bibita dolcificata con vero zucchero di canna.

