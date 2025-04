MESSAPICA - Ril’appuntamento fisso dell’estate, ormai da oltre un decennio, per la città diMessapica. E’ stato pubblicato in questi giorni il nuovo libro didal titolo “Annuario di Cronache e cronachette”. La nuova iniziativa editoriale dell’autorese.

Potrebbe interessarti anche:

Fatti Vedere - Asia Argento e Matilde Gioli sui loro personaggi nel film : amiche da ridere

Vigevano - il sindaco Andrea Ceffa accusato di corruzione e ai domiciliari da due mesi. I fedelissimi in corteo : “Fatti coraggio - siamo con te”

Mario Kart World - ecco tutti i personaggi già confermati da Nintendo

Ne parlano su altre fonti

Fatti e personaggi di Ceglie: torna l’annuario curato da Stefano Menga.

“UNO NESSUNO E CENTOMILA” CON PRIMO REGGIANI A BARI E CEGLIE MESSAPICA DAL 12 AL 14 FEBBRAIO.

Fabrizio Biggio: «Con mia moglie e con Mandelli ho litigato per colpa mia. Con lui non ho parlato per 7 anni..

Paolo de Ceglie, dalla titolarità alla Juve al dimenticatoio.

I soliti idioti 3, il cast del film con Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. FOTO.

Biggio e Mandelli, tornano I Soliti Idioti: "Non è vero che ormai non si può dire più niente".