Liliana Resinovich a casa del marito indagato sequestrati 700 arnesi da taglio Visintin è in Austria

taglio come coltelli e forbici di diverse dimensioni (circa 700 secondo Il Piccolo), un paio di quanti e un vecchio maglione. Sarebbero questi alcuni degli oggetti che la Polizia ha sequestrato a casa di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, oggi indagato per la morte della moglie, scomparsa di casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni a Trieste.La perquisizione è durata praticamente tutta la notte tra martedì 8 aprile e mercoledì 9: la polizia, su disposizione della pm Ilaria Iozzi, si è presentata a casa di Visintin in tarda serata ha setacciato l'appartamento fino all'alba del mattino dopo. Gli arnesi trovati potrebbero però non essere tutti di Visintin che aveva trasferito in casa un vecchio laboratorio da arrotino: alcuni potrebbero quindi essere di proprietà dei clienti.

