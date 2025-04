Milan arriva Chiesa Moncada spinge per un rinnovo Rivelazione su Theo Hernandez

Milan nella giornata di oggi, domenica 13 aprile 2025: tra rinnovi e calciomercato Pianetamilan.it - Milan, arriva Chiesa? Moncada spinge per un rinnovo. Rivelazione su Theo Hernandez Leggi su Pianetamilan.it Le notizie più importanti finora pubblicate sulnella giornata di oggi, domenica 13 aprile 2025: tra rinnovi e calciomercato

Potrebbe interessarti anche:

Milan - arriva Chiesa? Conceicao tuona. RedBird si espande. E Ibra …

Milan - non solo Chiesa : nuovo colpo dalla Premier

Milan - Furlani ammette l’errore commesso. Arriva il vero sostituto di Maldini

Ne parlano su altre fonti Il Milan piomba su Chiesa, Moncada va all’assalto. Milan, Moncada vota gli italiani: contatto per Comuzzo, idea Chiesa. Calciomercato Milan, Moncada: contatti per Comuzzo! Ecco la carta per Chiesa. Il Milan che verrà sarà italiano, Moncada punta l’attaccante ex Juve. Milan, obiettivo Federico Chiesa: contatti avviati con il Liverpool. Milan, Moncada firma il primo colpo dell’estate: arriva dalla Spagna.

Riporta msn.com: Milan, spunta la suggestione Chiesa: piace molto a Moncada - Il Milan sta pensando a un colpo importante in attacco a fari spenti per il mercato estivo: riportare in Italia l'attaccante del Liverpool ...

Secondo spaziomilan.it: Milan-Chiesa, novità dell’ultim’ora: Moncada tenta il colpaccio - I rossoneri vogliono convincere Federico Chiesa a tornare in Serie A ma con la storica casacca del club in Via Aldo Rossi.

milannews24.com comunica: Mercato Milan, svolta Chiesa! Conferme sui contatti in corso, questa la formula dell’operazione - Mercato Milan, arriva la svolta sul futuro di Federico Chiesa: i rossoneri contattano il Liverpool, può arrivare con la formula del prestito Importante aggiornamento fornito da CaughtOffside sul calci ...