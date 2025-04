361magazine.com - Zeudi Di Palma e l’appuntamento con i fan. L’annuncio

Leggi su 361magazine.com

Diincontra i fan in una live esclusiva: un’occasione speciale per parlare di futuro, sogni e impegno socialeDigiovane e brillante figura della scena dello spettacolo e culturale italiana, si prepara a incontrare il suo pubblico in un evento speciale. Una diretta live sui social, durante la quale parlerà con i suoi fan, rispondendo a domande e raccontando aspetti inediti del suo percorso personale e professionale.Leggi anche Amanda Lecciso mette in guardia Jasmine: prime incomprensioni a The CoupleEcco cosa è emerso dalle ultime oreè atteso con grande entusiasmo:, Miss Italia 2021 continua a conquistare l’affetto e la stima di migliaia di persone, non solo per la sua bellezza, ma soprattutto per la forza delle sue idee e la coerenza del suo impegno.