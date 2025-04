Atp Montecarlo Musetti si ferma sul più bello Alcaraz vince la finale in tre set

Musetti si deve arrendere allo strapotere di Alcaraz e a un infortunio alla coscia destra che compromette irrimediabilmente la gara Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, Musetti si ferma sul più bello: Alcaraz vince la finale in tre set Leggi su Ilgiornale.it Dopo un primo set maiuscolo, Lorenzosi deve arrendere allo strapotere die a un infortunio alla coscia destra che compromette irrimediabilmente la gara

