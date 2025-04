Dal Italrugby alla pasticceria la nuova vita di Edoardo Gori

Lanazione.it - Dall'Italrugby alla pasticceria: la nuova vita di Edoardo Gori

Prato, 13 aprile 2025 - “Ho avuto la fortuna di incontrare persone straordinarie, guidate da una passione autentica e da una determinazione incredibile. Ognuno ha messo il cuore e ha fatto enormi sacrifici per arrivare fino in fondo. Laè fatta di avventure, e questa è stata una delle più intense e speciali. Sono certo che questo risultato sia solo l’inizio di un nuovo percorso, che saprà regalarmi tante soddisfazioni. Grazie a chi ha condiviso con me questa esperienza, dentro e fuori dal laboratorio”., una volta lasciato il rugby giocato, aveva annunciato l'intenzione di cambiare decisamente ambito aprendo una gelateria. E proprio pochi giorni fa, ha compiuto un nuovo passo: l'ex-capitano dell'si è diplomato pasticcere, dopo aver frequentato a Noventa Padovana (in provincia di Padova) un corso di formazione dell'Accademia delle Professioni.