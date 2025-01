Confindustria | pesano caro energiadazi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.30 Il 2025 si apre con i prezzi dell'energia in aumento, "chesull'inflazione e costi delle imprese, e i timori di dazi, che inciderebbero sull'export, già debole". Così il Centro studi di. "Nel quarto trimestre 2024, la dinamica del Pil in Italia è stata fiacca, tra crescita modesta dei servizi e industria ancora in affanno", sottolinea. In salita i servizi e per l'industria "timide luci". Investimenti in calo. Il calo dei tassi allegerisce le condizioni finanziarie.