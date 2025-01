Ilrestodelcarlino.it - ’Cafè della memoria’, aiuto ai malati di Alzheimer

Dalla fine di gennaio, e precisamente da mercoledì 29, ripartiranno presso la Sala 2000 di viale Matteotti i “CafèMemoria”, ciclo di appuntamenti storico del territorio matildeo. Gli incontri, in programma sino alla fine del 2025, sono rivolti alle persone con disturbi cognitivi e ai loro famigliari, e sono realizzati in collaborazione con l’associazione“Francesco Mazzuca” Odv e Ausl Ferrara – Centro per i disturbi cognitivi e le demenze del Distretto Ovest. "Chi soffre di disturbimemoria e altre patologie cognitive ha l’occasione di svolgere attività specifiche – descrive il vicesindaco, Francesca Piacentini –, mentre i famigliari hanno l‘occasione di imparare ad affrontare meglio la malattia in un ambiente confortevole. Ringrazio le realtà che rendono possibili gli appuntamenti e tutti i professionisti che interverranno, con l’obiettivo di rendere più lieve il decorso di questi disturbi cognitivi".