Buttano cibo ai piccioni gli ’imbrattatori seriali’ devono essere fermati

Caro Carlino, scrivo per esprimere rabbia e rammarico per un increscioso fatto che puntualmente si ripete da alcuni anni nella nostra città. Due individui, ormai noti a tutti, escono all’alba e, indisturbati, spargono granaglie in varie zone cittadine, contribuendo al degrado e creando condizioni favorevoli alla proliferazione di ratti e altri animali indesiderati. A questo si aggiunge un problema legato alla ’raccolta differenziata’ introdotta dall’amministrazione Tagliani nel 2018, che ha chiuso i cassonetti dell’indifferenziata, prevedendo un sistema di apertura a pagamento delle calotte e l’avvio della raccolta ’porta a porta’ senza cassonetti per carta e plastica. Questa decisione ha portato a un aumento dei rifiuti abbandonati ai margini delle isole ecologiche, aggravando la situazione igienico-sanitaria.