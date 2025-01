Dilei.it - Un passo dal cielo 8, Serena Iansiti: “La situazione di Vincenzo non sarà così disperata”

è una delle attrici più amate e popolari delle fiction di maggiore successo degli ultimi anni. L’abbiamo vista recentemente nei panni di Geltrude Cassi Lazzari in Leopardi – Il poeta dell’infinito. E attualmente è tra le protagoniste di Undal8 dove interpreta Carolina Volpi che ritroviamo adesso come moglie diNappi (Enrico Ianniello) e mamma della neonata Nina (oltre che di Paolo).In questa ottava stagione Carolina edovranno affrontare ostacoli enormi, ma dimostreranno che, grazie alla persona amata, si possono superare tutte le prove della vita, come ci racconta, dandoci anche qualche anticipazioneche a febbraio vedremo anche nella terza stagione de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale. E non è finita qui.Fonte: Virginia Bettojain “Undal8”Cosa succede a Carolina e come cambia il tuo personaggio nell’ottava stagione di Undal?Beh, Carolina subisce grandi cambiamenti.