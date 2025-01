Justcalcio.com - TS – Juve, le sensazioni verso il Milan. Milik convinto

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-16 11:56:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport:TORINO – Lantus riprenderà oggi gli allenamenti in preparazione della gara di sabato, ore 18, allo Stadium, contro il. Thiago Motta, infatti, ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo dopo la trasferta di Bergamo e una partita di grandissima intensità e dispendio fisico-mentale contro l’Atalanta. Qualcuno, però, si è allenato anche ieri: Dusan Vlahovic, che vuole cercare di recuperare per la gara contro i rossoneri. L’attaccante serbo si è fermato dopo la sfida in Supercoppa, quella persa proprio contro ilche ha rimontato lo svantaggio, a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare il derby e il big match di Bergamo, uno stadio e un avversario che pure gli sono congegnali in termini di realizzazioni.