Quotidiano.net - Slovacchia: studente accoltella a morte due persone a scuola, arrestato

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 gennaio 2025 – Unodi 18 anni ha ucciso a coltellate duein unanella città di Spisska Stara Ves, in. Secondo le informazioni diffusa dalla stampa slovacca, l'attacco ha avuto luogo dopo le ore 13 all'interno della palestra. Una terza altra persona è in condizioni critiche. Secondo i media locali, loavrebbe aggredito l'insegnante e due suoi compagni di classe con un coltello. In un primo momento la polizia ha dichiarato che il giovane era in fuga, ma dopo poco ha annunciato che è stato. Ancora da chiarire i motivi del gesto. Spisska Stara Ves, nel distretto di Kezmarok, vicino al confine con la Polonia.