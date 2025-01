Pronosticipremium.com - Ryan ai saluti, la Roma cerca il vice Svilar: all-in per Gollini

Leggi su Pronosticipremium.com

Reduce dal pareggio per 2-2 con il Bologna, lasi prepara per tornare in campo. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la trasferta al Dall’Ara, in cui la rete di Artem Dovbyk ha evitato una sconfitta che sarebbe stata pesante dal punto del morale. L’obiettivo è ritrovare la via della vittoria, avvicinandosi al 7° posto e continuando a dar prova che questo potrebbe essere l’anno della definitiva rinascita. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista del match di domani 17 gennaio con il Genoa, in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Dietro le quinte, però, la dirigenza sarebbe al lavoro sul calciomercato.Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vorrebbe regalare a Claudio Ranieri rinforzi che diano nuova linfa vitale alla rosa, in ogni reparto. Più nello specifico, il dirigente francese starebbe lavorando per trovare un degnoMile