Stringara ammette Inter Sbagliato parlare di stagione fallimentare anche se non dovesse vincere niente

Stringara difende il lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter: il commentoPaolo Stringara si è espresso sul derby di Coppa Italia perso dall’Inter e delle possibili ripercussioni sul finale di stagione. Le dichiarazioni:LE PAROLE – «La squadra ha il fiato corto, per una questione sia fisica che mentale. Forse anche le seconde linee non hanno la stessa importanza delle prime. E poi forse può incidere la testa proiettata già alla Champions. Vediam ocosa succederà e poi giudicheremo. Dipende anche da come perdi .Se perdi la finale di Champions, o se arrivi a pari punti all’ultima col Napoli.dipende da come matureranno le cose. L’importante non è vincere ma lottare per vincere. Dire che sarebbe una stagione fallimentare è Sbagliato» Internews24.com Internews24.com - Stringara ammette: «Inter? Sbagliato parlare di stagione fallimentare anche se non dovesse vincere niente» Leggi su Internews24.com difende il lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’: il commentoPaolosi è espresso sul derby di Coppa Italia perso dall’e delle possibili ripercussioni sul finale di. Le dichiarazioni:LE PAROLE – «La squadra ha il fiato corto, per una questione sia fisica che mentale. Forsele seconde linee non hanno la stessa importanza delle prime. E poi forse può incidere la testa proiettata già alla Champions. Vediam ocosa succederà e poi giudicheremo. Dipendeda come perdi .Se perdi la finale di Champions, o se arrivi a pari punti all’ultima col Napoli.dipende da come matureranno le cose. L’importante non èma lottare per. Dire che sarebbe unanews24.com

Su questo argomento da altre fonti

di RedazioneEranio, l’ex centrocampista ricorda il suo terribile infortunio e ammette che in passato l’Inter aveva puntato gli occhi su di lui Stefano Eranio, ex centrocampista con una carriera ricca di successi e sfide, ha recentemente condiviso ai microfoni della Gazzetta dello Sport ricordi di un terribile infortunio che ha segnato la sua giovinezza e la sua carriera calcistica. L’incidente avvenne durante una partita a Cesena, dove fu coinvolto in uno scontro di gioco che lo costrinse a ... 🔗internews24.com

di RedazioneCondò si è espresso sul momento dell’Inter: il commento del giornalista sul percorso in Europa dei nerazzurri di Simone Inzaghi Dopo il 2-0 di Rotterdam, l‘Inter di Inzaghi ospita il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Paolo Condò si è espresso sull’avventura dei nerazzurri nella massima competizione europea. LE PAROLE – «Se l’Inter arriva ai quarti di finale, ha fatto il suo. 🔗internews24.com

La tanto bistratta Inter è l’unica delle squadre italiane ad essere rimasta in Champions League, guadagnandosi addirittura l’accesso diritto agli ottavi di finale. Un ascoltatore di Radio Sportiva ci tiene a sottolinearlo, inducendo Enzo Bucchioni ad ammettere un problema di fondo della critica mediatica calcistica. LA VERITÀ – Enzo Bucchioni, ospite della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, dichiara: «Critiche all’Inter? Le ho lette anche io. 🔗inter-news.it

Stringara dopo Inter-Milan: "L'importante non è vincere ma lottare per vincere" - Paolo Stringara, ex tecnico, ha parlato dopo Inter-Milan a TMW Radio: "Chiaramente il Milan in questa maniera di giocare libera di più Theo Hernandez e Jimenez. Ora ... 🔗tuttojuve.com

Stringara: “L’Inter ha preso il patentino da grande squadra. Col Bayern sfida pazzesca” - TMW News Inter, ora il Bayern. L’Europa di Lazio, Roma e Fiorentina La Champions ma anche il campionato. Nel corso del TMW News occhi puntati sull'inter che dopo il passaggio del… Leggi ... 🔗informazione.it

Stringara: "L'Inter contro l'Atalanta può confermare il patentino da grande squadra" - Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Paolo Stringara. Inter ai quarti contro il Bayern dopo aver superato il Feyenoord: "L'Inter ha acquisito il patentino ... 🔗m.tuttojuve.com