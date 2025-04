VIDEO Ero fuori di testa quando ho ucciso Sara spero che Dio mi perdoni le parole di Stefano dal carcere e le prossime mosse della difesa

"Non ho uno stralcio di carta, nè una penna, devo tenere tutto a mente e riferire al mio avvocato. È da giorni che penso a quello che sta passando la famiglia di Sara, per colpa mia, da giorni che penso di chieder loro scusa per ciò che ho fatto, ma so che sono l'ultima persona al mondo che.

