Prendevano di mira anziani spacciandosi per carabinieri arrestati due truffatori e denunciato un 16enne

carabinieri della compagnia di Caltagirone hanno sventato un ennesimo tentativo di truffa grazie ad una segnalazione giunta dai colleghi dell’Arma di Napoli. Alcuni truffatori seriali specializzati in raggiri telefonici, due pregiudicati napoletani ed un sedicenne, avevano preso di mira alcuni. Cataniatoday.it - Prendevano di mira anziani spacciandosi per carabinieri: arrestati due truffatori e denunciato un 16enne Leggi su Cataniatoday.it della compagnia di Caltagirone hanno sventato un ennesimo tentativo di truffa grazie ad una segnalazione giunta dai colleghi dell’Arma di Napoli. Alcuniseriali specializzati in raggiri telefonici, due pregiudicati napoletani ed un sedicenne, avevano preso dialcuni.

Su questo argomento da altre fonti

I carabinieri della compagnia di Caltagirone hanno sventato un ennesimo tentativo di truffa grazie ad una segnalazione giunta dai colleghi dell’Arma di Napoli. Alcuni truffatori seriali specializzati in raggiri telefonici, due pregiudicati napoletani ed un sedicenne, avevano preso di mira alcuni... 🔗cataniatoday.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha avviato dalla scorsa estate una vasta campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, diffondendo su tutto il territorio nazionale uno spot informativo con Lino Banfi e un Comandante di Stazione. Con un linguaggio semplice e diretto, il video illustra le strategie più comuni adottate dai truffatori e invita a mantenere alta l’attenzione, sottolineando l’importanza di contattare immediatamente il 112 in ... 🔗anteprima24.it

CITTÀ DI CASTELLO – Liste d’attesa, difficoltà economiche per tanti anziani, l’aumento delle tasse, il futuro della casa della salute in Altotevere: queste alcune delle tematiche che sono finite al centro dell’assemblea dei delegati Spi Cgil (pensionati) Altotevere, alla quale hanno partecipato numerosi iscritti. Dalla riunione sono emerse le difficoltà relative alla sanità, sia in merito all’accesso ai servizi (liste di attesa) sia al funzionamento di alcuni reparti ospedalieri a Città di ... 🔗lanazione.it

Prendevano di mira anziani spacciandosi per carabinieri: arrestati due truffatori e denunciato un 16enne; Prendevano di mira anziani spacciandosi per carabinieri: arrestati due truffatori e denunciato un 16enne; Bonus bebè 2025, al via le domande in Sicilia: ecco come richiederlo; Giovane pusher beccato dai carabinieri con dosi pronte alla vendita, denunciato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media