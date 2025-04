Lo scrittore Giovanni D’Alessandro ospite a Colazionando con l’autore nel Caffè Letterario

scrittore Giovanni D’Alessandro sarà ospite a Colazionando con l’autore” nel Caffè Letterario di Pescara sabato 26 aprile alle ore 9.30. l’autore si può considerare tra i più grandi narratori abruzzesi del nostro tempo.Il nuovo format culturale ideato dall’associazione “I Borghi della. Ilpescara.it - Lo scrittore Giovanni D’Alessandro ospite a “Colazionando con l’autore” nel Caffè Letterario Leggi su Ilpescara.it Losaràcon” neldi Pescara sabato 26 aprile alle ore 9.30.si può considerare tra i più grandi narratori abruzzesi del nostro tempo.Il nuovo format culturale ideato dall’associazione “I Borghi della.

Ne parlano su altre fonti

Lo scrittore Giovanni D’Alessandro sarà ospite a Colazionando con l’Autore” nel Caffè Letterario di Pescara sabato 26 aprile alle ore 9.30. L’autore si può considerare tra i più grandi narratori abruzzesi del nostro tempo. Il nuovo format culturale ideato dall’associazione “I Borghi della... 🔗ilpescara.it

Non si tratta affatto di una «morte eccellente» per rimestare l’ennesimo – e, perché no, rassicurante – noir italiano a sfondo complottista. Né tantomeno di un «mistero» irrisolto, anzi. L’assassinio del filosofo Giovanni Gentile andrebbe archiviato secondo un’altra dicitura: una «morte esemplare» da inquadrare nelle dinamiche di una guerra civile che, nel suo martirio, ha trovato la plastica e sanguinosa manifestazione. 🔗secoloditalia.it

È lo scrittore Alessandro Fogli il protagonista, venerdì alle 17.30 dell'incontro organizzato dalla biblioteca Luppi di Porotto. L'autore presenterà 'Le dodici porte', il suo ultimo romanzo giallo. 'Le dodici porte' è un romanzo giallo ambientato a Ferrara, in cui un’enigmatica frase dello... 🔗ferraratoday.it

Lo scrittore Giovanni D’Alessandro ospite a “Colazionando con l’autore” nel Caffè Letterario; Il ritorno di D’Alessandro: nel mio romanzo celebro la potenza dell’amore; I Notturni di D’Alessandro; Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico - Parrozzo”: a Pescara la cerimonia di premiazione dell’edizione 2024. Ospite d’eccezione, Lina Palmerini, giornalista de Il Sole 24 Ore. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Maurizio de Giovanni ospite di OGR Talks - Maurizio de Giovanni sarà il prossimo ospite di OGR Talks, martedì 18 marzo alle 21:00. Il celebre scrittore presenterà presso OGR Torino il suo ultimo romanzo, L’antico amore. A rendere ... 🔗mentelocale.it