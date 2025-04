Napoli furti in appartamento arrestato uomo sfuggito ad un’ordinanza di custodia cautelare

Napoli. L’indagato era sfuggito ad un’ordinanza di custodia cautelare eseguita il 24 gennaio scorso eseguita solo nei confronti di altri due uominiNell’ambito dell’attività svolta al fine di reprimere il dilagante fenomeno dei furti in appartamento, nella mattinata odierna, personale della Squadra Mobile di Napoli, unitamente a personale del Commissariato di Posillipo, ha rintracciato e catturato un uomo sfuggito, lo scorso mese di gennaio, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è ritenuto responsabile di più tentati furti in appartamento unitamente ad altri due soggetti. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli su delega del Procuratore della RepubblicaLe indagini avevano infatti consentito di evidenziare responsabilità a loro carico per diversi tentativi di furto in appartamento nel quartiere di Posillipo. Leggi su Puntomagazine.it . L’indagato eraaddieseguita il 24 gennaio scorso eseguita solo nei confronti di altri due uominiNell’ambito dell’attività svolta al fine di reprimere il dilagante fenomeno deiin, nella mattinata odierna, personale della Squadra Mobile di, unitamente a personale del Commissariato di Posillipo, ha rintracciato e catturato un, lo scorso mese di gennaio, addiin carcere emessa dal GIP del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica. L’è ritenuto responsabile di più tentatiinunitamente ad altri due soggetti. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura disu delega del Procuratore della RepubblicaLe indagini avevano infatti consentito di evidenziare responsabilità a loro carico per diversi tentativi di furto innel quartiere di Posillipo.

