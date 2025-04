Incontri istituzionali il prefetto Librizzi in visita alla questura

questura con il prefetto Maria Carmela Librizzi, a pochi giorni dalla conclusione del suo mandato istituzionale, è stata in visita alla questura. Ad accogliere il prefetto è stato il questore Giuseppe Bellassai, insieme ai dirigenti e ai funzionari della polizia che, in questi anni, nei. Cataniatoday.it - Incontri istituzionali, il prefetto Librizzi in visita alla questura Leggi su Cataniatoday.it Oggi incon ilMaria Carmela, a pochi giorni dconclusione del suo mandato istituzionale, è stata in. Ad accogliere ilè stato il questore Giuseppe Bellassai, insieme ai dirigenti e ai funzionari della polizia che, in questi anni, nei.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oggi in questura con il prefetto Maria Carmela Librizzi, a pochi giorni dalla conclusione del suo mandato istituzionale, è stata in visita alla questura. Ad accogliere il prefetto è stato il questore Giuseppe Bellassai, insieme ai dirigenti e ai funzionari della polizia che, in questi anni, nei... 🔗cataniatoday.it

La Cgil Funzione Pubblica proclama lo stato di agitazione di tutto il personale dell’ospedale di Salerno contro la possibile chiusura del Punto Nascita, nonostante sia aggregato in forma subordinata all’Uoc di Ostetricia di Vallo della Lucania, che è già oggetto di deroga da parte del Ministero... 🔗salernotoday.it

L’ambasciatore di Germania in Italia, Hans-Dieter Lucas, in settimana è stato a Padova per una serie di incontri. Prima tappa l’Istituto di Cutura Italo-Tedesco, dove lo attendeva la presidente Alessandra Polato. Successivamente Luca è stato al Museo nazionale dell’Internamento, dove ha ringraziato i curatori “per la capacità di conservare e tramandare la memoria di una delle pagine più buie della nostra storia”. 🔗ildenaro.it

Incontri istituzionali, il prefetto Librizzi in visita alla questura; Incontri istituzionali, il prefetto Librizzi in visita alla questura; L'ambasciatore della Romania incontra il prefetto Librizzi; Il prefetto in visita nella sede del comando provinciale della guardia di finanza. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Catania. Visita di commiato al Comando Provinciale di S.E. il Prefetto, dott.ssa Maria Carmela Librizzi - Presso la caserma “A. Majorana” sede del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Antonino Raimondo, ha accolto S.E. il Prefetto ... 🔗libertasicilia.it

Giarre, sabato 29 marzo il Prefetto Librizzi in municipio conferirà ufficialmente il titolo di “Città” - A presiedere l’evento sarà Sua Eccellenza il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, che consegnerà il prestigioso riconoscimento alle autorità locali. Il percorso per l’ottenimento di questo ... 🔗gazzettinonline.it