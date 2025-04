Deloitte nasce a Roma hub dedicato al intelligenza artificiale 

Agi.it - Deloitte, nasce a Roma l'hub dedicato all'intelligenza artificiale

AGI - Semplificazione del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, riduzione dei tempi della burocrazia e supporto alla produttività delle aziende pubbliche e private. Sono queste alcune delle applicazioni rese possibili dalla piattaforma proprietaria didiArtificiale Generativa (GenAI), presentata mercoledì 16 aprile in occasione dell'inaugurazione ufficiale del Solaria Space di, il nuovo hub interamentealla GenAI nella sede di Via Veneto, 89. I protagonisti del Solaria Space Protagonisti del Solaria Space sia l'agente virtuale progettato per interagire con gli utenti in linguaggio naturale e fornire risposte contestualizzate, assistenza operativa e automazione personalizzata, sia l'applicativo avanzato di Intelligence Science, che consente l'analisi semantica di grandi volumi di dati in un ambiente sicuro.