I rischi per la salute nascosti nei materassi dei bambini

materassi sostanze chimiche nocive come ftalati, ritardanti di fiamma e altre sostanze tossiche. A lanciare l'allarme sono due studi pubblicati sulle riviste Environmental Science & Technology, condotti dagli scienziati dell'Università di Toronto. Lo studio sulle concentrazioni chimiche Nel primo paper, il team guidato da Miriam Diamond ha misurato le concentrazioni chimiche in 25 camere da letto di bambini di età compresa tra sei mesi e quattro anni. Sono state rilevate concentrazioni allarmanti di ftalati, ritardanti di fiamma e filtri UV, legati a problemi neurologici, riproduttivi, asma, squilibri ormonali e cancro. "Il sonno è fondamentale per lo sviluppo del cervello, in particolare per neonati e bambini piccoli. Agi.it - I rischi per la salute nascosti nei materassi dei bambini Leggi su Agi.it AGI - Neonati e bambini piccoli durante il sonno potrebbero respirare e assorbire dai lorosostanze chimiche nocive come ftalati, ritardanti di fiamma e altre sostanze tossiche. A lanciare l'allarme sono due studi pubblicati sulle riviste Environmental Science & Technology, condotti dagli scienziati dell'Università di Toronto. Lo studio sulle concentrazioni chimiche Nel primo paper, il team guidato da Miriam Diamond ha misurato le concentrazioni chimiche in 25 camere da letto di bambini di età compresa tra sei mesi e quattro anni. Sono state rilevate concentrazioni allarmanti di ftalati, ritardanti di fiamma e filtri UV, legati a problemi neurologici, riproduttivi, asma, squilibri ormonali e cancro. "Il sonno è fondamentale per lo sviluppo del cervello, in particolare per neonati e bambini piccoli.

