Iren via libera al bilancio Dal Fabbro confermato presidente

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Iren S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, chiuso con un utile netto di 212,5 milioni di euro. Via libera anche alla distribuzione di un dividendo complessivo pari a circa 166,9 milioni di euro, corrispondente a.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Iren S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, chiuso con un utile netto di 212,5 milioni di euro. Via libera anche alla distribuzione di un dividendo complessivo pari a circa 166,9 milioni di euro, corrispondente a... 🔗genovatoday.it

